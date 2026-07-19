L’Inter sta trattando con il Tottenham per l’acquisto di Djed Spence, con una proposta di 35 milioni di euro. La trattativa si svolge in settimana, mentre il difensore inglese è considerato il possibile sostituto di Dumfries. Nel frattempo, l’Inghilterra ha vinto la finale per il terzo posto al Mondiale, battendo la Francia 6-4. La vittoria ha portato un sorriso anche ai dirigenti nerazzurri, interessati al calciatore.

Inter, settimana calda per Djed Spence: summit con il Tottenham e proposta da 35 milioni sul tavolo. Il Mondiale dell’Inghilterra si è chiuso con la spettacolare vittoria per 6?4 sulla Francia nella finale per il terzo posto, un risultato che fa sorridere anche l’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno individuato in Djed Spence il profilo ideale per sostituire Denzel Dumfries, passato al Real Madrid. L’esterno inglese, reduce da un torneo di altissimo livello e già protagonista in Serie A con il Genoa, ha convinto il ct Tuchel e ha attirato l’attenzione della dirigenza interista, che dopo aver visto sfumare Palestra e Khalaili lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per la fascia destra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Inter, caccia all’erede di Dumfries: Spence è il prescelto, si tratta con gli Spurs

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