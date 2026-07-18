L’Inter sta valutando diversi profili per sostituire Dumfries come esterno destro. Read si è fatto avanti, ma Spence rimane l’obiettivo principale. Il direttore sportivo ha incontrato il tecnico in ritiro e ha portato sul tavolo anche i nomi di Vanderson e Doué, tra gli altri. Le trattative per il nuovo acquisto sono ancora in corso, dopo che le piste Palestra e Khalaili sono state abbandonate.

di Alberto Petrosilli Ausilio raggiunge Chivu in ritiro: sul tavolo anche Vanderson, Doué e le altre alternative. Le ultime sull’erede di Dumfries. L’ Inter continua la ricerca del nuovo esterno destro da affidare a Cristian Chivu dopo le difficoltà incontrate nelle trattative che hanno portato a sfumare le piste Palestra e Khalaili. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per individuare il profilo ideale che possa raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries, mantenendo aperte diverse opzioni. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Come riporta Tuttosport, Piero Ausilio, rimasto finora a Milano, raggiungerà domani il ritiro di Donaueschingen per confrontarsi direttamente con Chivu e fare il punto sulle strategie di mercato insieme al tecnico e allo staff. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, caccia all’erede di Dumfries: Read prende quota, ma Spence resta il primo obiettivo

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A caccia dell’erede di Dumfries: un po’ di statistiche su alcuni profili accostati all’Inter @Sofascore per @fcin1908it x.com

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