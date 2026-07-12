Inter che fatica trovare l' erede di Dumfries Ora si tratta per Guela Doué

L'Inter sta cercando un sostituto per Dumfries, con l’attenzione ora rivolta a Guela Doué. Prima di conoscere l’esito delle valutazioni mediche e il verdetto del Coni sulla salute di Khalaili, la squadra ha ripreso a muoversi sul mercato. La cautela resta alta, considerando le incognite legate alle condizioni fisiche dei giocatori e alle eventuali decisioni ufficiali. La trattativa con Doué è in corso, ma senza ancora un accordo definitivo.

Ancor prima di ascoltare l’ultima parola dei medici e il giudizio insindacabile del Coni sulla salute di Anan Khalaili, l’Inter si è destata dalla quiete apparente di luglio: in una situazione imprevedibile come questa, la prudenza non è mai troppa, anzi occorre guardarsi intorno e cautelarsi di fronte a ogni possibile scenario. Il club nerazzurro ha così riaperto immediatamente il dossier esterno destro, che ha appassionato i dirigenti già da prima dell’inizio del mercato, quando Marco Palestra non aveva ancora conosciuto il potere delle sterline di Sua Maestà. Una volta assorbita la delusione atalantina, il file sembrava definitivamente chiuso, almeno quando era stata trovata l’intesa con l’Union Saint-Gilloise per l’arabo-israeliano, ma evidentemente la partita non è ancora finita e richiede imprevisti tempi supplementari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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