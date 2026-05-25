Rinnovi Inter non solo Chivu | verso la conferma anche Ausilio e Baccin

di Paolo Moramarco Rinnovi Inter, non solo Chivu: stando alle ultime indiscrezioni si va verso la conferma anche Ausilio e Baccin in dirigenza. Negli ultimi giorni, oltre al rinnovo di Cristian Chivu, in casa Inter si discute di altri prolungamenti contrattuali. Secondo Tuttosport, l’armonia tra dirigenza e staff tecnico è evidente: giovedì scorso tutti insieme a cena nel centro di Milano, dirigenti e tecnici hanno approfittato dell’occasione per rafforzare i rapporti e guardare al futuro. Ausilio e Baccin verso il rinnovo. Oltre a Chivu, sono in procinto di rinnovare fino al 2029 anche il direttore tecnico Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin. 🔗 Leggi su Internews24.com

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#Chivu e Inter viaggiano sereni verso il rinnovo di contratto, ma non ne hanno parlato ieri nell’incontro avvenuto in sede (si è discusso solo del piano-mercato). Lo faranno settimana prossima. Nuovo accordo datato 2028 con adeguamento d’ingaggio a 4 mi x.com

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