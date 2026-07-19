intelligenza artificiale a shanghai si elabora la nuova via della seta

Il presidente cinese ha partecipato per la prima volta alla Conferenza sulla Via della Seta, parlando di un progetto multipolare destinato a stabilire le regole dell’economia digitale futura. La sua presenza segna un passo importante in questa iniziativa, che mira a rafforzare i legami tra le nazioni coinvolte e a sviluppare nuove strategie nel settore dell’intelligenza artificiale. L’intervento ha aperto un dibattito su come si possa organizzare una cooperazione internazionale in ambito digitale.

Ai Xi partecipa per la prima volta alla Conferenza e parla di progetto multipolare, per definire le regole della futura economia digitale Ai Xi partecipa per la prima volta alla Conferenza e parla di progetto multipolare, per definire le regole della futura economia digitale Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. L’intelligenza artificiale come nuova Via della Seta. Modelli open source, infrastrutture digitali e standard tecnologici si aggiungono, o in parte sostituiscono, a porti e ferrovie. La Cina di Xi Jinping punta a trasformare l’Ia non soltanto in un motore della crescita economica nazionale, ma anche in uno dei principali strumenti della propria proiezione internazionale. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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