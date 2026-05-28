Martina Marangon e la pedagogia del futuro | neuroscienze sistema zerosei e intelligenza artificiale al centro della nuova educazione

La scuola italiana sta vivendo un cambiamento significativo con l'integrazione di neuroscienze, il sistema zerosei e l'intelligenza artificiale. Si stanno sviluppando programmi e metodologie che puntano a innovare l’approccio educativo, coinvolgendo nuove tecnologie e conoscenze scientifiche. La riforma mira a migliorare l’apprendimento e l’inclusione, adattando l’offerta formativa alle esigenze dei bambini e dei giovani. Sono in corso interventi e progetti su larga scala per implementare queste novità nel sistema scolastico.

La scuola italiana sta attraversando una delle trasformazioni più profonde della sua storia recente. Le grandi sfide educative del nostro tempo (l’inclusione, la personalizzazione degli apprendimenti, la frammentazione dell’attenzione, il rapporto tra reale e digitale, il crescente impatto dell’intelligenza artificiale e la necessità di ripensare il ruolo dell’insegnante) stanno imponendo un cambiamento culturale ancora prima che metodologico. In questo scenario si inserisce con particolare autorevolezza e sensibilità pedagogica il lavoro della Dott.ssa Martina Marangon, docente della scuola dell’infanzia, tutor organizzatore di tirocinio e figura impegnata nell’ambito di Scienze della formazione primaria presso l’Università degli Studi di Udine. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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