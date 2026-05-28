Magnifica humanitas | l’intelligenza artificiale è la nuova questione sociale della Chiesa

L’intelligenza artificiale è al centro di una nuova riflessione sociale promossa dalla Chiesa, con la pubblicazione della prima enciclica di Papa Leone XIV. Il documento analizza gli effetti dell’IA sul lavoro e sulla dignità umana, sollevando questioni riguardanti il ruolo della tecnologia nella società e le implicazioni etiche connesse. La discussione si concentra su come l’IA possa influenzare le condizioni lavorative e il rispetto della persona umana.

Quale impatto avrà l’intelligenza artificiale sul lavoro e sulla dignità delle persone? È una delle domande centrali di Magnifica humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che mette l’IA al centro della riflessione sociale della Chiesa. Un testo che richiama idealmente la Rerum Novarum di Leone XIII e che invita a guardare all’intelligenza artificiale non soltanto come a una trasformazione tecnologica, ma come a un cambiamento destinato a incidere sul rapporto tra persona, lavoro, comunità e responsabilità. Ne parliamo con Francesco Seghezzi*, presidente di ADAPT e docente all’Università di Bergamo, tra i più dinamici studiosi italiani dei cambiamenti del lavoro e delle trasformazioni portate dal digitale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Leone XIV e lIntelligenza Artificiale: la nuova enciclica che sfida il futuro

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