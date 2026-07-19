Instagram e Facebook down in tutto il mondo Segnalazioni anche su Whatsapp blackout per Meta | cosa sta succedendo

Da circa le 9:30 di oggi, Instagram e Facebook sono stati colpiti da un'interruzione globale, con numerose segnalazioni di utenti che non riescono ad accedere ai propri profili. Il disservizio ha interessato anche WhatsApp, sempre di proprietà di Meta. I server dei servizi sono inattivi, causando il blocco dell'accesso a milioni di account in tutto il mondo. La causa dell'interruzione non è ancora stata comunicata ufficialmente.

A partire dalle ore 9:30 di oggi, un picco altissimo di segnalazioni ha travolto i server di Meta: Instagram e Facebook sono completamente in “down”. Il disservizio, che sembra avere una portata globale, sta bloccando l’accesso ai profili di milioni di persone. Per chi tenta di accedere alla propria pagina Facebook da desktop, la schermata si blocca su un messaggio d’errore: «Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto». Cosa sta succedendo e cosa non funziona. Il blackout sta paralizzando tutte le principali funzioni dell’ecosistema Meta. 🔗 Leggi su Open.online

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