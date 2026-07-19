Un insegnante transgender ha visto revocarsi il bonus della Carta docente dopo aver aggiornato i propri dati anagrafici. La decisione ha portato alla perdita del finanziamento annuale destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale. Tuttavia, un tribunale ha stabilito che l’insegnante deve ricevere un risarcimento, ordinando il reintegro del bonus. La vicenda riguarda l’impatto delle modifiche anagrafiche sui diritti legati alla professione.

Cambia i dati anagrafici e gli tolgono la Carta docente, il bonus attribuito ogni anno agli insegnanti da spendere per la formazione e l’aggiornamento. È accaduto a un professore transgender di una scuola della provincia di Ravenna. La riassegnazione di sesso e genere anagrafico gli ha creato non pochi problemi con la burocrazia della scuola, dal momento che per tre anni si è visto negare i 500 euro della Carta docente, che permettono per esempio di visitare mostre, musei, andare al cinema, a un concerto o a teatro. A riportare la notizia è il Corriere di Bologna, che spiega come per il ministero dell’Istruzione era come se l’insegnante non avesse mai lavorato con la sua nuova identità anagrafica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Insegnante transgender perde il bonus della Carta docente dopo il cambio dei dati anagrafici: il tribunale ordina il risarcimento

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