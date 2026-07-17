Il ministero dell'Istruzione ha sospeso il bonus della «carta docente» a una professoressa che aveva cambiato sesso e nome, perché non risultava più come insegnante con quel nominativo. Di conseguenza, non ha ricevuto il pagamento per gli ultimi tre anni. La questione è ora in tribunale.

La burocrazia a volte può essere talmente rigorosa da diventare cieca. Una professoressa ha cambiato sesso e nome e per il ministero dell'Istruzione non risultando più contratti da insegnante non ha più pagato la «carta docente» per gli ultimi tre anni. Ora il tribunale di Ravenna ha posto rimedio all'errore ministeriale ordinando l'immediato pagamento di tre anni del bonus più circa 3mila euro di spese legali. La cosiddetta «carta docente» è un bonus annuale di 500 euro, destinato agli insegnanti per la formazione e l'aggiornamento professionale. L'insegnante di un istituto scolastico del Ravennate aveva presentato domanda per alcune annualità ma il Miur respinge le sue richieste. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Professoressa cambia sesso, il ministero sospende il bonus della «carta docente»: «Nessun insegnante con quel nome». L'errore finisce in tribunale

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