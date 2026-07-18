Un insegnante che ha completato il cambio di sesso ha perso il bonus della carta docente. Tuttavia, sarà successivamente risarcito. La modifica degli archivi elettronici non è automatica e richiede procedure specifiche. La normativa garantisce il diritto al cambio di sesso, ma l’aggiornamento dei dati amministrativi può comportare ritardi o complicazioni. La questione riguarda la gestione delle informazioni digitali legate alla carriera professionale degli insegnanti.

Ravenna, 18 luglio 2026 – Se da un lato cambiare sesso è un percorso garantito, un diritto dell’individuo insomma, dall’altro l’aggiornamento degli archivi elettronici potrebbe non essere altrettanto scontato. Ne sa qualcosa il professore precario di un istituto di Ravenna che si è ritrovato all’improvviso senza il benefit della Carta Docente solo perché la sua identità non era ricollegabile a nessun contratto precedente. La ragione? Un cambio di sesso che aveva dal punto di vista tecnologico azzerato tutto il suo pregresso. Una storia narrata dal Corsera e a sanare la quale ci ha pensato il neogiudice del Lavoro Roberto Savino del tribunale di Ravenna: in estrema sintesi il ministero competente, quello dell’Istruzione e del Merito (Miur), è stato condannato a pagare sia le spese legali che naturalmente gli arretrati della Carta Docente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insegnante cambia sesso, addio al bonus della carta docente: ma adesso sarà risarcito

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