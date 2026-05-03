Infortunio Idzes stop e cambio forzato nel primo tempo di Sassuolo Milan | le sue condizioni

Durante la partita tra Sassuolo e Milan, il difensore del Sassuolo ha subito un infortunio nel primo tempo, che ha reso necessario un cambio forzato. Le condizioni fisiche del giocatore sono attualmente oggetto di attenzione, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali sul suo stato di salute. La squadra sta valutando gli sviluppi e l’evoluzione della situazione in vista delle prossime partite.

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