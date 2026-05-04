Infortunio Baschirotto stop e cambio forzato in Cremonese Lazio | cosa filtra sulle sue condizioni

Durante la partita tra Cremonese e Lazio, il difensore dei padroni di casa ha subito un infortunio che ha costretto il tecnico a effettuare un cambio forzato. Le prime informazioni indicano che l’atleta ha lasciato il campo con una fasciatura e si sospetta una lesione muscolare. Le condizioni fisiche del giocatore sono ancora da valutare, e non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle sue eventuali assenze future.

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