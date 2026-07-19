Inflazione a giugno aumentano i prezzi Bollette più salate

L’indice dei prezzi al consumo, calcolato sul territorio comunale di Modena a giugno, registra un leggero rialzo rispetto al mese precedente (+0.2%) con l’andamento tendenziale che rimane in forte aumento rispetto a giugno 2025: +2.4%. In particolare, risultano in aumento i comparti “ Servizi di ristoranti e servizi di alloggio ” (+1.8%), “ Arredamenti ” (+0.6%), “ Ricreazione sport e cultura ” e “ Abitazione, acqua gas e elettricità ” (entrambi a +0.3%). Mentre in calo troviamo i prezzi di “ Prodotti alimentari ” e “ Bevande alcoliche ” (-1.2%). Invariati, invece, quelli delle divisioni “Sanità” e “Bevande alcoliche e tabacchi”. Questo quanto emerge dai rilievi dello stesso indicatore, sulla base dei prezzi registrati in città dal servizio Statistica comunale secondo le disposizioni Istat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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