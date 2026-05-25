Inflazione i prezzi aumentano Ad aprile la crescita è del +2,6% La preoccupazione delle categorie

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad aprile, i prezzi sono aumentati del 2,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segnando una crescita dell’inflazione. Questa escalation si riflette anche a Bologna, dove i dati ufficiali confermano un incremento dei costi. Le categorie di consumo più colpite segnalano un aumento dei prezzi, senza indicazioni di segnali di rallentamento nel breve termine.

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L’inflazione galoppa. E Bologna non fa eccezione. I dati arrivano direttamente da Palazzo d’Accursio: ad aprile l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività sotto le Torri, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile su marzo del +1,2%, mentre il tasso tendenziale, cioè l’aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, si attesta sul +2,6% (era +1,6% a marzo). Numeri che mostrano in sostanza una lenta e graduale crescita che, a fronte di un contesto internazionale sempre più incerto e con pochissime certezze all’orizzonte, non fa ben sperare. Ad aprile aumentano i servizi, a partire dal quelli su... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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