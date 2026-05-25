L’inflazione galoppa. E Bologna non fa eccezione. I dati arrivano direttamente da Palazzo d’Accursio: ad aprile l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività sotto le Torri, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile su marzo del +1,2%, mentre il tasso tendenziale, cioè l’aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, si attesta sul +2,6% (era +1,6% a marzo). Numeri che mostrano in sostanza una lenta e graduale crescita che, a fronte di un contesto internazionale sempre più incerto e con pochissime certezze all’orizzonte, non fa ben sperare. Ad aprile aumentano i servizi, a partire dal quelli su... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Inflation fears SURGE as Americans blow BILLIONS online despite soaring prices

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Inflazione, prezzi in salita del 2,7%: ora la crescita è a rischioL’inflazione ha raggiunto una variazione del 2,7%, causando preoccupazioni sulla stabilità dei prezzi.

La guerra spinge i prezzi, l’inflazione sale al 2,7% ad aprileA aprile, l'inflazione in Italia ha raggiunto il 2,7 per cento, con un incremento evidente rispetto ai mesi precedenti.

Temi più discussi: Inflazione, i prezzi aumentano . Ad aprile la crescita è del +2,6%. La preoccupazione delle categorie; La cautela necessaria sui tassi; Affitti, canoni più cari a causa dell’aumento dell’inflazione: i dati nelle città italiane; Inflazione al 2,7%, su i prezzi di energia e alimentari: stangata da 1.000 euro a famiglia.

#Inflazione ad aprile a +2,7% su base annua.Aumentano i prezzi degli #alimentari freschi (ortaggi +21,5%) e non lavorati (da +4,7% a +5,9%) e schizzano gli #energetici (da -2,1% a +9,2%): #Gas a +11,8%, #elettricità nel mercato libero a +7,8%. La guerra in x.com

Prezzi in aumento in tutta Europa: inflazione alta in Romania, Bulgaria e Croazia – Dov’è la Serbia?Romania, Bulgaria e Croazia sono i Paesi con la più alta inflazione annua di aprile nell’Unione europea. L’aumento dei prezzi di beni e servizi in questi Stati ha spinto verso l’alto la media europea, ... serbianmonitor.com

L'inflazione frena, ma i prezzi di frutta e verdura aumentanoSegnali discreti dall'inflazione. I dati preliminari dell'Istat indicano un piccolo rallentamento dell'aumento dei prezzi ad agosto: l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ... ilfoglio.it