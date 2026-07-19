Le sigle sindacali NurSind e Nursing Up hanno sospeso lo stato di agitazione del personale sanitario all’interno dell’Asl Toscana Sud-Est. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e trattative interrotte, che avevano causato uno stallo nelle negoziazioni. La sospensione permette di avviare un dialogo diretto con il personale e di riprendere le trattative sui temi contrattuali. La situazione nei reparti e negli uffici si è stabilizzata, segnando una ripresa delle attività sindacali.

GROSSETO Torna la calma tra i reparti e gli uffici dell’Asl Toscana Sud-Est. Le sigle sindacali NurSind e Nursing Up hanno ufficialmente annunciato la sospensione dello stato di agitazione del personale sanitario, proclamato nei giorni scorsi a fronte di una situazione di stallo che aveva paralizzato le trattative sindacali. La decisione è maturata a seguito di un proficuo incontro in Prefettura, che ha visto le parti convergere verso una soluzione condivisa. Al centro della disputa vi era un clima di profonda incertezza, alimentato da continui rinvii del calendario delle convocazioni e da modifiche unilaterali ai tavoli di confronto disposte dall’Azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infermieri, sospesa l’"agitazione". Al via il dialogo con il personale

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