Gli infermieri hanno dichiarato uno stato di agitazione, evidenziando che il Contratto nazionale è scaduto da oltre 10 mesi. Non sono stati ancora definiti accordi territoriali con l’Asl Sud Est, che ha convocato pochi incontri e solo su temi di interesse esclusivo. Le richieste degli infermieri sono state ripetutamente avanzate senza riscontro concreto.

Grosseto, 14 luglio 2026 – «Il Contratto nazionale è stato firmato da oltre 10 mesi e non è stato ancora possibile poter stringere accordi territoriali con l’Asl Sud Est in quanto fino ad oggi ha convocato pochi incontri ed anche quei pochi, soltanto per gli argomenti di loro interesse, questo nonostante le nostre ripetute richieste». Il Nursing Up, il sindacato degli infermieri, ha proclamato lo stato di agitazione. Trattative in stallo con l'Asl Sud-Est. «Nessuna trattativa, stallo per il contratto integrativo aziendale e ritardi continui: per questo motivo Nursing Up insieme al Nursind, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale sanitario della Asl Sud-Est – dicono Edgardo Norgini, Marco Orlandella e Massimiliano Paolucci –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infermieri in fermento, via allo stato di agitazione: “Contratto scaduto da 10 mesi”

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