L’Italia ha stipulato un accordo con l’India per reclutare infermieri stranieri, cercando di rispondere alla mancanza di personale sanitario nel paese. L’intesa prevede procedure di assunzione e riconoscimento delle qualifiche professionali. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente domanda di personale infermieristico nel sistema sanitario italiano. Le autorità hanno annunciato anche nuove richieste di personale proveniente da altri paesi per coprire le esigenze del settore.

Accordo Italia-India sugli infermieri e nuove richieste per affrontare la carenza di personale sanitario in Italia. La rete associativa composta da Amsi, Umem, Aiscnews e dal movimento Uniti per Unire ha accolto positivamente l’intesa tra i due Paesi che punta a facilitare l’arrivo e l’inserimento professionale degli infermieri indiani nel Servizio sanitario nazionale. L’accordo prevede procedure semplificate per il riconoscimento di alcuni titoli professionali, percorsi di formazione linguistica e tecnica e un coordinamento istituzionale tra Italia e India per favorire il reclutamento dei professionisti sanitari. Una misura che arriva mentre il sistema sanitario continua a fare i conti con una carenza stimata di oltre 60mila infermieri e con il potenziamento delle strutture territoriali previste dal Pnrr. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’Italia cerca infermieri all’estero: accordo con l’India per affrontare la carenza di personale

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