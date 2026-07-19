Infantino celebra la finale Mondiale | L’evento più incredibile della storia dell’umanità

Il presidente della FIFA ha commentato l’ultimo giorno dei Mondiali 2026, disputatisi in Canada, Messico e Stati Uniti. La finale tra Spagna e Argentina si sta svolgendo oggi, segnando la conclusione del torneo. Infantino ha definito l’evento come “l’esperienza più incredibile della storia dell’umanità”. La competizione, iniziata settimane fa, si sta concludendo con la partita finale tra le due nazionali.

Spagna-Argentina, ultimo atto dei Mondiali 2026: il presidente della FIFA, Gianni Infantino, esalta il torneo che si concluderà oggi. I Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti sono arrivati all’atto conclusivo. Questa sera, alle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si contenderanno il titolo nella finalissima in programma al MetLife Stadium del New Jersey. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Una sfida di enorme fascino, che metterà di fronte due Nazionali ricche di talento, storia e ambizione. Alla vigilia della partita più attesa del torneo è intervenuto anche il presidente della FIFA Gianni Infantino, protagonista della conferenza stampa di presentazione della finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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