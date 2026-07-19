Altro che più grande evento della storia dell' umanità | tra torti e battutacce è il Mondiale dei bulli

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Mondiale è iniziato con tensioni e polemiche, tra accuse di comportamenti scorretti e battute offensive. La cerimonia di apertura è stata accompagnata da commenti ironici e scontri tra tifosi. Nel frattempo, un arbitro somalo è stato respinto alla frontiera degli Stati Uniti, suscitando discussioni sulla gestione delle delegazioni. La manifestazione si svolge in un clima di nervosismo e conflitto tra i partecipanti.

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Un mondiale tutt’altro che “chill”. Gianni Infantino aveva aperto i giochi invitando i cronisti, i tifosi, più o meno tutti, a stare più sereni. Erano i giorni dell’ingresso negato a Omar Artan, l’arbitro somalo respinto alla frontiera degli Stati Uniti. Il presidente della Fifa aveva risposto così: “A volte bisogna rilassarsi. Cerchiamo di risolvere ogni cosa, ma non controlliamo tutto.”. È stato un Mondiale di polemiche: dall’Iran di Taremi, per cui è stato “tutto disastroso”, al rosso tolto a Balogun, fino ai visti negati al fotografo dell’Iraq o a Joan Capdevila, campione del mondo con la Spagna nel 2010 rimasto fuori per via di una partita giocata in Iran nel 2016 ai tempi del Santa Coloma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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