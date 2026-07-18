Andrea Kimi Antonelli scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio 2026. Sul velocissimo circuito di Spa, il pilota della Mercedes ha dominato le qualifiche con il tempo 1’44"361, rifilando distacchi importanti agli avversari. Al suo fianco partirà Max Verstappen, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton occuperanno rispettivamente la quarta e la quinta casella. Antonelli ha costruito la pole con un giro praticamente perfetto, precedendo Verstappen di 317 millesimi. L’olandese ha comunque portato la RedBull in prima fila, confermandosi competitivo su un tracciato dove velocità e coraggio fanno spesso la differenza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - F1, Antonelli padrone a Spa: pole stellare, Ferrari in agguato e Norris penalizzato

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