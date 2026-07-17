Lewis Hamilton sente il profumo della storia, la Ferrari quello dell’occasione. Spa arriva nel momento in cui a Maranello c’è più fiducia rispetto a qualsiasi altro weekend della stagione. Silverstone ha dimostrato che la Rossa può giocarsela anche con la Mercedes in differenti circuiti, pur restando ancora un passo indietro sul piano del potenziale assoluto. Il tracciato belga, però, offre caratteristiche diverse rispetto all’Inghilterra. Lunghi rettilinei, pista eterogenea, motore spremuto nel corso del giro, i freni a lungo impegnati e il rischio pioggia: non caratteristiche ben digerite dalle SF-26, che però hanno alcuni motivi per sperare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Le ambizioni della Ferrari a Spa: i motivi per sperare di sorprendere la Mercedes e il record di Hamilton

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