Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente tra auto e veicolo commerciale sulla statale 7 tra Capua e Pignataro Maggiore, nel Casertano, nel pomeriggio di domenica.

Due morti e un ferito costituiscono il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica nel Casertano, sulla statale 7, nel tratto compreso tra Capua e Pignataro Maggiore. A scontrarsi sono stati un veicolo commerciale della Piaggio, il Porter, e una Fiat Stilo. A seguito dell'impatto, entrambi i veicoli si sono arrestati al centro della carreggiata ma dopo l'arrivo dei soccorsi ci si è resi conto che per due dei tre non c'era nulla da fare. Secondo quanto ricostruito, uno dei due occupanti del Piaggio Porter è stato sbalzato fuori dall'abitacolo decedendo forse sul colpo; le altre due persone coinvolte sono rimaste incastrate all'interno dei rispettivi veicoli. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Incidente stradale nel Casertano, due morti e un ferito in uno scontro tra auto e veicolo commerciale

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