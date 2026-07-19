Incidente stradale a Rivolta d'Adda nel Cremonese scontro tra un’auto e uno scooter | morto un 59enne

Un uomo di 59 anni è deceduto dopo un incidente tra un'auto e uno scooter a Rivolta d’Adda. La collisione è avvenuta in via non specificata, e le autorità stanno indagando sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia stradale ha avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente.

Un motociclista di 59 anni è morto dopo essersi scontrato con un'auto a Rivolta d'Adda (Cremona). Cause e dinamica del sinistro sono al vaglio degli agenti della polizia stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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