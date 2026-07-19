Incidente stradale a Rivolta d'Adda nel Cremonese scontro tra un’auto e uno scooter | morto un 59enne
Un uomo di 59 anni è deceduto dopo un incidente tra un'auto e uno scooter a Rivolta d’Adda. La collisione è avvenuta in via non specificata, e le autorità stanno indagando sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia stradale ha avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente.
Un motociclista di 59 anni è morto dopo essersi scontrato con un'auto a Rivolta d'Adda (Cremona). Cause e dinamica del sinistro sono al vaglio degli agenti della polizia stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Auto contro scooter a Rivolta d’Adda: motociclista vola nel canale e muoreUn incidente mortale si è verificato a mezzogiorno sulla provinciale 90 a Rivolta d’Adda.
Incidente a Grottaferrata: scontro tra auto e scooter, morto 66enneNella notte di domenica 10 maggio si è verificato un incidente a Grottaferrata, coinvolgendo un'auto e uno scooter.
Temi più discussi: Incidente mortale su via Nomentana, 29enne in moto si schianta contro un'auto; I familiari riconoscono la vittima dell’incidente in bici a Cervignasco: è un pensionato di 78 anni; Tragedia nel fiume Adda a Golfo Rivolta, uomo muore dopo aver soccorso il nipotino: il bimbo è gravissimo; Arriva l’antenna 5G a Montebelluna, residenti in rivolta: Pronti a incatenarci.
Incidente stradale a Rivolta d’Adda nel Cremonese, scontro tra un’auto e uno scooter: morto un 59enneNel corso della giornata di oggi, domenica 19 luglio, si è verificato un grave incidente tra uno scooter e un'auto a Rivolta d'Adda, un comune in provincia di Cremona: il motociclista di 59 anni è mor ... fanpage.it
Auto contro scooter a Rivolta d’Adda: motociclista vola nel canale e muoreTragico incidente lungo la Provinciale 90, in provincia di Cremona, dove una Fiat 500 ha travolto il 59enne poi sbalzato nella roggia irrigua accanto alla strada. Quando è stato recuperato era già sen ... ilgiorno.it
Il problema della mobilitazione in Ucraina sta diventando sempre più allarmante: da tempo, infatti, si registra nel Paese un’intolleranza sempre più accentuata verso le modalità di reclutamento, sfociata pochi giorni fa in una vera e propria rivolta contro il p x.com
Incidente mortale sull’Appia: suv finisce fuori strada, un uomo e una donna perdono la vita Due persone hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la via Appia, in località Le Castella, nel territorio di Cisterna di Latina. Per cause ancora facebook