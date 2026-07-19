Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla statale 7 tra Capua e Pignataro Maggiore. Lo scontro ha coinvolto un Piaggio Porter e una Fiat Stilo, e si è verificato nel tratto tra gli svincoli. Le vittime sono state dichiarate decedute sul posto, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due vittime e un ferito è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 7, nel tratto compreso tra gli svincoli di Capua e Pignataro Maggiore, nel Casertano, a seguito di un violento scontro tra un Piaggio Porter e una Fiat Stilo. A seguito dell’impatto, entrambi i veicoli si sono arrestati al centro della carreggiata. Uno degli occupanti del Piaggio Porter è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre altre due persone sono rimaste incastrate all’interno dei rispettivi veicoli. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta hanno immediatamente provveduto all’estrazione dei feriti, un uomo italiano di 69 anni, residente in zona, e un cittadino albanese di 42 anni, affidandoli alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con diverse ambulanze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente stradale nel Casertano: il bilancio è di due morti ed un ferito

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Incidente mortale variante di Caserta

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Incidente stradale nel Casertano, due morti e un ferito. Sulla statale 7, scontro tra due veicoli #ANSA x.com

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