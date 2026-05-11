Incidente a Grottaferrata | scontro tra auto e scooter morto 66enne

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di domenica 10 maggio si è verificato un incidente a Grottaferrata, coinvolgendo un'auto e uno scooter. Un uomo di 66 anni, Emanuele Russo, è stato trovato privo di vita sul luogo dell'incidente. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire la situazione, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente.

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Incidente mortale a Grottaferrata dove un uomo di 66 anni, Emanuele Russo, è deceduto nella notte di domenica 10 maggio. La vittima, residente a Rocca di Papa, era a bordo di uno scooter quando si è scontrato con un'automobile condotta da un 48enne del posto. Per il centauro non c'è stato nulla.🔗 Leggi su Romatoday.it

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