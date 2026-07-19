Un incendio è divampato nel campo rom di Japigia, attirando l'attenzione sui commenti di alcuni utenti sui social media che hanno espresso odio nei confronti dei nomadi. L’assessore ha commentato che l’umanità dimostrata da vigili del fuoco, volontari e operatori non si valuta in termini di denaro pubblico. Ha aggiunto che l’aiuto ricevuto in queste situazioni rappresenta un gesto di solidarietà, non una voce di bilancio.

«Ai fomentatori di odio online, mi sentirei di rassicurare che con le tasse non si paga l'umanità. Quella stessa umanità che oggi hanno dimostrato vigili del fuoco, operatori, operatrici, volontari e volontarie non compare in nessun bilancio dello Stato, è un dono del cielo, una scelta, un dovere morale. Ed è ciò che distingue una comunità da una folla che esulta davanti alla sofferenza altrui». Lo afferma, in post pubblicato sui social da Michelangelo Cavone, assessore al Benessere e ai Diritti civili del Comune di Bari che così risponde a chi, commentando l'incendio avvenuto questa mattina nel campo nomadi del quartiere Japigia del capoluogo pugliese, ha scritto frasi di odio come «peccato non abbiano preso fuoco anche loro». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Tasse.

© Bari.corriere.it - Incendio nel campo rom di Japigia, odio social contro i nomadi. L'assessore: «Con le tasse non si paga l'umanità, quella di soccorritori e volontari»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bari, vasto incendio al campo rom di Japigia: il fumo visibile in tutta la città, paura per la presenza di bombole di gasQuesta mattina si è verificato un incendio nel campo rom di Japigia, tra strada Rafaschieri e strada Caldarola.

Incendio nel campo rom di Scampia, evacuate 60 personeUn incendio ha coinvolto circa 100 metri quadrati di un campo rom a Scampia nella notte.

Temi più discussi: Incendiato un container nel cantiere della bonifica di Giugliano; Fiamme in via San Severo: colonna di fumo bianco si alza sulla città; Incendio a Milano: le batterie al litio sono quasi impossibili da spegnere, ecco cosa ha rallentato i pompieri; Incendio nel quartiere Giustiniana, le fiamme divorano un campo.

Incendio nel campo rom di Bari Japigia: colonna di fumo nero visibile a lunga distanza x.com

Bari, incendio nel campo rom di Japigia: fiamme tra baracche e rifiuti, accertamenti sulle causeBARI - Un vasto incendio è divampato questa mattina nel campo rom di Japigia, a Bari, nell’area compresa tra strada Rafaschieri e strada Caldarola. Le fiamme hanno rapidamente interessato diverse bara ... giornaledipuglia.com

Bari, vasto incendio al campo rom: baracche distrutte, 80 evacuatiLe fiamme hanno interessato anche cumuli di rifiuti e la vegetazione circostante, propagandosi anche a materiali combustibili presenti in un impianto adiacente ... adnkronos.com