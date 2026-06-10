incendio nel campo rom di scampia evacuate 60 persone

Un incendio ha coinvolto circa 100 metri quadrati di un campo rom a Scampia nella notte. Sessanta persone sono state evacuate in via precauzionale. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile. Nessun dettaglio sulle cause o feriti, né aggiornamenti sulle operazioni di spegnimento. L’intervento è ancora in corso.

Le fiamme hanno interessato un’area di circa 100 metri quadrati nella tarda notte. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile. Al lavoro per l’assistenza alle famiglie costrette a lasciare le baracche del campo rom di Scampia. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 100 metri quadrati e hanno reso necessario un intervento straordinario per garantire la sicurezza degli occupanti e mettere in sicurezza l’intera zona. Appena ricevuta la segnalazione dell’incendio, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato il Centro coordinamento soccorsi. Particolare attenzione è stata riservata alle persone più fragili presenti nell’area evacuata, tra cui alcuni soggetti in condizioni di vulnerabilità. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Incendio campo rom di Scampia

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