Incendio nel campo rom di Scampia evacuate 60 persone

Da 2anews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha coinvolto circa 100 metri quadrati di un campo rom a Scampia nella notte. Sessanta persone sono state evacuate in via precauzionale. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile. Nessun dettaglio sulle cause o feriti, né aggiornamenti sulle operazioni di spegnimento. L’intervento è ancora in corso.

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Le fiamme hanno interessato un’area di circa 100 metri quadrati nella tarda notte. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile. Al lavoro per l’assistenza alle famiglie costrette a lasciare le baracche del campo rom di Scampia. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 100 metri quadrati e hanno reso necessario un intervento straordinario per garantire la sicurezza degli occupanti e mettere in sicurezza l’intera zona. Appena ricevuta la segnalazione dell’incendio, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato il Centro coordinamento soccorsi. Particolare attenzione è stata riservata alle persone più fragili presenti nell’area evacuata, tra cui alcuni soggetti in condizioni di vulnerabilità. 🔗 Leggi su 2anews.it

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