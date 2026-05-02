Incendio devastante in Italia arriva la confessione shock | Siamo stati noi Terribile

Due operai agricoli hanno confessato di aver appiccato l’incendio che ha interessato il Monte Faeta, provocando danni significativi e costringendo molte persone a evacuare le proprie case. L’incendio si è sviluppato in una zona boschiva, con fumo visibile a distanza e interventi di vigili del fuoco e forze dell’ordine in corso. Le autorità stanno ora indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità dei due uomini.

Due operai agricoli hanno ammesso le proprie responsabilità nell’incendio che ha devastato il Monte Faeta, causando danni ingenti e costringendo centinaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. La vicenda si è sviluppata tra i territori di Lucca, Capannori e San Giuliano Terme (Pisa), dove le fiamme hanno interessato un’area vastissima. I due uomini, entrambi lucchesi e titolari di una ditta di giardinaggio, sono ora indagati con l’accusa di incendio colposo, mentre proseguono le verifiche delle autorità competenti sull’accaduto. La confessione è arrivata senza esitazioni davanti ai carabinieri forestali. I due giardinieri, intorno ai cinquant’anni, hanno spiegato di essere stati incaricati di effettuare lavori di potatura su alcuni ulivi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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