Le fiamme sono divampate alle 1 di notte fuori da un supermercato in via Don Ernesto Bordignon. L’incendio ha coinvolto due furgoni parcheggiati, il tetto dell’edificio e il magazzino esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti. Le cause sono ancora da accertare.

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Un incendio è divampato fuori da un supermercato in via Don Ernesto Bordignon a Castelfranco Veneto, Treviso, questa notte, domenica 24 maggio, all'1.45 circa. Il rogo ha avuto origine da un'area sottostante una pensilina e le fiamme hanno raggiunto due furgoni, il tetto e il magazzino esterno. I soccorsi Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, Asolo, Montebelluna, Treviso e una squadra del distaccamento di Cittadella e i carabinieri di Castelfranco per tutti i rilievi del caso. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Incendio fuori da un supermercato nella notte VIDEO 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Incendio al supermercato nella notte: le fiamme divorano 2 furgoni, il tetto e il magazzino esterno

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