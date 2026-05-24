Incendio al supermercato nella notte | le fiamme divorano 2 furgoni il tetto e il magazzino esterno

Da ilgazzettino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le fiamme sono divampate alle 1 di notte fuori da un supermercato in via Don Ernesto Bordignon. L’incendio ha coinvolto due furgoni parcheggiati, il tetto dell’edificio e il magazzino esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti. Le cause sono ancora da accertare.

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CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Un incendio è divampato fuori da un supermercato in via Don Ernesto Bordignon a Castelfranco Veneto, Treviso, questa notte, domenica 24 maggio, all'1.45 circa. Il rogo ha avuto origine da un'area sottostante una pensilina e le fiamme hanno raggiunto due furgoni, il tetto e il magazzino esterno. I soccorsi Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, Asolo, Montebelluna, Treviso e una squadra del distaccamento di Cittadella e i carabinieri di Castelfranco per tutti i rilievi del caso. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Incendio fuori da un supermercato nella notte VIDEO 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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