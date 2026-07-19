Oggi si sono verificati incendi nei boschi di Seravezza e nella pineta di Viareggio, in Versilia. Tre elicotteri sono stati impiegati nelle operazioni di spegnimento. Le fiamme si sono sviluppate nelle aree di Malbacco e nella zona di Viareggio, coinvolgendo le aree verdi della regione. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno intervenendo per contenere l’avanzata delle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

VIAREGGIO (LUCCA) – E’ allarme incendi oggi, 19 luglio 2026, in Versilia. Sulle Alpi Apuane, nella zona di Malbacco, nel comune di Seravezza, si e’ da poco sviluppato un incendio, due elicotteri regionali sono invece impegnati sul costone della montagna per evitare la propagazione del fuoco verso i crinali in zone ancora piu’ inaccessibili da terra. La forte pendenza complica il lavoro delle squadre a terra. E’ in corso di valutazione di un rinforzo del dispositivo di spegnimento. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Incendi in Versilia: fiamme nei boschi di Seravezza e nella pineta di Viareggio. In azione anche tre elicotteri (foto)

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