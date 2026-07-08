Un incendio è divampato questa mattina nei boschi di Buti, sul Monte Serra. Sul posto sono intervenuti elicotteri e squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato un’area vulnerabile del territorio pisano. Non ci sono ancora dettagli sulle cause. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

PISA – Torna la paura sul Monte Serra, in provincia di Pisa. Stamattina, 8 luglio 2026, un incendio ha colpito i boschi nel comune di Buti, una delle aree più delicate e vulnerabili del territorio pisano. Le fiamme si sono sviluppate in una zona boschiva particolarmente esposta in questi giorni di caldo intenso e assenza totale di pioggia, condizioni che stanno rendendo l’intero crinale del Serra estremamente fragile e ad alto rischio. Sul posto stanno intervenendo squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai volontari dell’antincendio boschivo. In supporto alle operazioni di terra sono stati attivati anche 3 elicotteri della flotta regionale per raggiungere i punti più impervi e rallentare l’avanzata delle fiamme. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio sul Monte Serra: fiamme nei boschi di Buti, elicotteri e squadre dei vigili del fuoco in azione

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Incendio sul monte Faeta, distrutti 800 ettari di bosco

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