Incendi in Versilia | a Saravezza in azione due elicotteri

Notizia in breve

Due elicotteri e squadre Aib sono intervenuti a Saravezza per spegnere un incendio che si è sviluppato nella zona. A Viareggio, in località Villa Borbone, altri interventi sono stati effettuati per domare le fiamme. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso e vigili del fuoco, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Nessuna informazione sulle cause o eventuali danni è stata comunicata.