Incendi in Versilia | a Saravezza in azione due elicotteri
Due elicotteri e squadre Aib sono intervenuti a Saravezza per spegnere un incendio che si è sviluppato nella zona. A Viareggio, in località Villa Borbone, altri interventi sono stati effettuati per domare le fiamme. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso e vigili del fuoco, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Nessuna informazione sulle cause o eventuali danni è stata comunicata.
Viareggio, 19 luglio 2026 – Proseguono gli incendi in Versilia, tanto che sono in azione squadre Aib ed elicotteri. A Viareggio, a Villa Borbone nella pineta lungomare, squadre aib, antincendi boschivi, di volontari e operai forestali continuano ad operare con l'aiuto di un elicottero della flotta regionale, coordinati da un direttore delle operazioni dell'ente locale, per completare le operazioni di bonifica dell'incendio sviluppatosi ieri sera. Il secondo incendio . Nella zona di Malbacco, nel comune di Seravezza, due elicotteri regionali concentrano i lanci sul costone della montagna per evitare la propagazione del fuoco verso i crinali in zone ancora più inaccessibili da terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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