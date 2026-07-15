In Piemonte prosegue l’emergenza incendi boschivi, con numerosi interventi dei vigili del fuoco. Durante le operazioni vengono impiegati anche elicotteri per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree colpite. L’attività di spegnimento è in corso da diversi giorni, senza interruzioni. La situazione rimane critica e sotto controllo delle autorità, che continuano a monitorare l’andamento degli incendi.

L’emergenza incendi boschivi continua a tenere alta l’attenzione in Piemonte, dove da diversi giorni i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del territorio. Fin dalle prime ore del mattino sono entrate in azione le squadre di terra, i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e i mezzi aerei del Corpo nazionale e del sistema regionale antincendio boschivo, con l’obiettivo di contenere i roghi ed evitare nuove propagazioni. Nel Vercellese resta particolarmente delicata la situazione a Cravagliana, dove sono ancora attivi due distinti fronti di fiamma nelle zone di Valbella e Sabbia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Brucia l’Italia, incendi spaventosi: elicotteri in azione, è emergenza

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