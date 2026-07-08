Torna la paura per un incendio sul monte Serra | in azione i vigili del fuoco con due elicotteri Aib

Un incendio nel sottobosco sul Monte Serra ha richiesto l'intervento di due elicotteri Aib e di una squadra dei vigili del fuoco di Pisa. Le fiamme si trovano in una zona scoscesa e difficile da raggiungere con i mezzi a terra. Sul luogo anche i carabinieri. L’incendio è iniziato intorno alle 11,15 e coinvolge una porzione di bosco sulla provinciale 56. Nessuna informazione sulle cause o sui danni.

A bruciare è il sottobosco in una zona scoscesa difficilmente raggiungibile dalle squadre di terra. Sul posto anche i carabinieri BUTI – Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa sta intervenendo dalle 11,15 sulla provinciale 56 del Monte Serra per un incendio di bosco. Le fiamme stanno interessando il sottobosco in una zona scoscesa difficilmente raggiungibile dalle squadre di terra. Sono in azione due elicotteri e tre mezzi leggeri di volontari Aib regionali. Anche le cause sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Buti e degli stessi vigili del fuoco. Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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