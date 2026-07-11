Cesano Maderno rende omaggio a Luca Attanasio e gli intitola la nuova aula consiliare
Cesano Maderno ha intitolato la nuova aula consiliare a Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo nel 2021. La cerimonia si è svolta ieri, un giorno dopo la promessa del presidente della Repubblica ai genitori di Attanasio di ricordarlo con un atto pubblico. La decisione di dedicare lo spazio pubblico al diplomatico è stata ufficializzata durante la cerimonia, alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.
Cesano Maderno (Monza e Brianza), 11 luglio 2026 – Il giorno dopo la promessa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai genitori di Luca Attanasio – “Faremo di tutto per la ricerca della verità” –, un altro passo per non dimenticare l'ambasciatore italiano ucciso il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo durante una missione istituzionale verrà fatto presto in Brianza. Il Comune di Cesano Maderno, infatti, gli intitolerà la nuova aula consiliare. La cerimonia è in programma sabato 18 luglio, alle 10.30, nella sala rinnovata dedicata alla memoria del diplomatico cresciuto a Limbiate. Vi parteciperanno il sindaco... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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