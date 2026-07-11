cesano maderno rende omaggio a luca attanasio e gli intitola la nuova aula consiliare

Notizia in breve

Cesano Maderno ha intitolato la nuova aula consiliare a Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo nel 2021. La cerimonia si è svolta ieri, un giorno dopo la promessa del presidente della Repubblica ai genitori di Attanasio di ricordarlo con un atto pubblico. La decisione di dedicare lo spazio pubblico al diplomatico è stata ufficializzata durante la cerimonia, alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.