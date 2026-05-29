Violenza di genere l’aula consiliare di Fiumicino diventa un laboratorio di legalità per le nuove generazioni

Nell’aula consiliare di Fiumicino si è svolto un dibattito sulla violenza di genere, coinvolgendo le giovani generazioni. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e il rispetto delle norme. La discussione ha messo in evidenza l’importanza di educare i più giovani su queste tematiche, trasformando l’aula in uno spazio di confronto e sensibilizzazione.

Fiumicino, 29 maggio 2026 – L’aula consiliare del comune di Fiumicino si è trasformata in un perimetro di dibattito vivo, dove la teoria giuridica ha incontrato lo sguardo attento delle nuove generazioni. Quasi tre ore di confronto serrato durante le quali i ragazzi non sono rimasti spettatori passivi, ma hanno incalzato i relatori con domande precise, specchio di un bisogno profondo di risposte e di protezione contro il dramma della violenza di genere. A riempire la platea c’erano gli studenti dell’ Istituto d’istruzione superiore Paolo Baffi, guidati dalla dirigente Marzia Canali, e quelli dell’ Istituto comprensivo statale Porto Romano, accompagnati dalla dirigente Lorella Iannarelli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiumicino, in Aula Consiliare la presentazione del libro “Il Dono di Davide” davanti agli studentiA Fiumicino si è tenuta in Aula Consiliare la presentazione del libro “Il Dono di Davide” davanti a una platea di studenti.

Le scuole scendono in campo contro cyberbullismo e violenza di genere: premiati i vincitori del progetto "Pretendiamo legalità"Le scuole hanno partecipato a un progetto che affronta il cyberbullismo e la violenza di genere.

Temi più discussi: Violenza di genere, Colombani: l’autonomia economica è decisiva per interrompere gli abusi; Tutti i cuori contro la violenza di genere / Notizie / Novità / Homepage; Apre il nuovo sportello di ascolto contro la violenza: un presidio inclusivo a sostegno delle vittime; Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) – al via l’avviso per l’iscrizione all’Elenco Regionale.

PROGETTO SOSTENIAMO DEL COMUNE DI POTENZA: NUMERO VERDE E LEETSPEAK PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE x.com

I carabinieri contro la violenza di genereBari, i Carabinieri stringono la morsa su violenza di genere e maltrattamenti. Tre arresti, allontanamenti d'urgenza e divieti di avvicinamento. In azione il Codice Rosso e il braccialetto elettronico ... informatissimo.net

Contrasto alla violenza di genere: online il nuovo portale Lilith, libere sempreAmbito Br4: il Programma antiviolenza per garantire accoglienza, sostegno e accompagnamento alle donne vittime di violenza, assicurando loro interventi qualificati ... brindisireport.it