Inaugurata la nuova Casa di Comunità di Montignoso | intervento da 4,7 milioni di euro

È stata inaugurata la nuova Casa di Comunità di Montignoso, realizzata con un investimento di 4,7 milioni di euro provenienti dal Pnrr. La struttura offre servizi sanitari e assistenziali per i cittadini della zona. La costruzione, terminata di recente, comprende spazi dedicati all’assistenza medica di base e a servizi sociali. La struttura è operativa e aperta al pubblico. La realizzazione rientra nel piano di potenziamento dei servizi territoriali.

MONTIGNOSO – Quattro milioni e 700mila euro. A tanto ammonta il finanziamento Pnrr con il quale è stata realizzata la nuova Casa della comunità di Montignoso, presentata alla presenza d i Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Maria Letizia Casani, direttrice dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, Alberto Nardi Perna, sindaco di Montignoso, e la responsabile di Zona distretto Apuane, Monica Guglielmi. “Oggi è una giornata di festa e l’inaugurazione della casa di comunità di Montignoso, una delle più belle della provincia, rafforza la costruzione di quel nuovo sistema di sanità del territorio attorno al quale stiamo lavorando – ha... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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