A San Mauro è stata inaugurata una nuova Casa di Comunità con un investimento di 2,7 milioni di euro. Da ottobre, gli orari di assistenza per le urgenze minori subiranno modifiche. Saranno introdotti medici specialisti in diverse discipline, pronti a garantire servizi più specifici e tempestivi. La struttura intende migliorare l’assistenza sanitaria locale, offrendo un punto di riferimento più completo per i cittadini. Le novità riguardano anche le modalità di accesso e i servizi disponibili.

Come cambieranno gli orari di assistenza per le urgenze minori?. Chi saranno i medici specialisti in arrivo dal primo ottobre?. Quali servizi sanitari saranno disponibili per i non residenti?. Come funzionerà la copertura medica durante la notte?.? In Breve Investimento di 2,7 milioni tra 1,5 milioni PNRR e fondi ASL e comunali. Servizio attivo dalle 8 alle 20 con guardia medica attiva 24 ore. Operativi medici Kantzas e Como per aree Gassino, San Mauro e Castiglione. Arrivo specialisti previsto dal 1 ottobre per completare l'offerta sanitaria. La nuova Casa di Comunità di San Mauro Torinese apre i battenti in via Speranza 31. L’inaugurazione della Casa di Comunità avvenuta ieri mattina a San Mauro Torinese segna il ritorno della cura medica direttamente nelle strade della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Mauro: apre la nuova Casa di Comunità da 2,7 milioni di euro

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