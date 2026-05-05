Casa di comunità a Offida Nuovo poliambulatorio intervento da 9,6 milioni

Questa mattina a Offida si è svolta una visita ufficiale dell’assessore regionale alla sanità, su invito dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Durante l’incontro è stato presentato il progetto di una nuova casa di comunità, un poliambulatorio il cui intervento di realizzazione ha un valore di circa 9,6 milioni di euro. La struttura sarà destinata a migliorare i servizi sanitari sul territorio.

Mattinata dedicata alla sanità territoriale a Offida, dove l’assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro ha fatto visita su iniziativa dell’Ast di Ascoli. L’incontro è iniziato in Comune con il sindaco Luigi Massa ed è proseguito con un sopralluogo alla Casa di comunità, alla presenza dei vertici dell’Azienda sanitaria territoriale picena. Durante il confronto istituzionale, il direttore generale Antonello Maraldo ha annunciato la conclusione del progetto definitivo per la riparazione e il ripristino del poliambulatorio di Offida, un intervento da 9,6 milioni di euro finanziato nell’ambito delle risorse per la ricostruzione post sisma 2016.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa di comunità a Offida. Nuovo poliambulatorio, intervento da 9,6 milioni Notizie correlate Offida: 9,6 milioni per il nuovo polo sanitario e la Casa di comunità? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi medici per i cittadini di Offida? Chi deve approvare i fondi per l'ex ospedale? Quando inizieranno... Offida celebra il talento femminile: la magia di Paola Celi ad Offida? Cosa sapere La mostra di Paola Celi si tiene al Palazzo De’ Castellotti di Offida dal 2 maggio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sanità, inaugurata la Casa della Comunità di Palombara Sabina; Nuovi spazi per la Casa della Comunità di Montefiorino, nodo centrale dell’innovazione sanitaria in Appennino; A Gavirate apre la Casa di Comunità: dal 4 maggio attività in piazza De Gasperi; Cesano, Casa di comunità pienamente operativa: più servizi per oltre 56mila cittadini. Casa di comunità a Offida. Nuovo poliambulatorio, intervento da 9,6 milioniIncontro istituzionale con l’assessore Calcinaro per fare il punto sui servizi attivi e sulle prossime tappe, con la richiesta di accelerare il via libera al progetto . ilrestodelcarlino.it Taglio del nastro a Seregno. Apre la Casa di Comunità. Cup, specialisti e prelieviTaglio del nastro per la Casa di Comunità. Una cerimonia attesa da tempo e, soprattutto, un potenziamento della sanità territoriale, quella di prossimità, esigenza che è particolarmente avvertita dall ... ilgiorno.it Il film diretto da James Gray è interpretato da un cast stellare. Un passo importante per la casa di produzione italiana Vice Pictures, presieduta dall’imprenditore milanese - facebook.com facebook In corso il sopralluogo della polizia Scientifica nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici (cellulari, computer, tablet e chiavette usb) appartenuti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Ielsi, le due donne morte x.com