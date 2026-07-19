Domani iniziano i lavori di asfaltatura in via Sant’Andrea, nel tratto vicino alla chiesa. Prima di intervenire, sarà abbattuto un pino secolare che si trova nella stessa zona. La strada rimarrà chiusa durante i lavori. La riqualificazione comporta il rifacimento del manto stradale. La presenza del pino monumentale ha richiesto una valutazione prima dell’intervento. La durata dei lavori non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Domani partono (finalmente) i lavori di asfaltatura in via S.Andrea nel tratto da tempo disastrato a fianco dell’omonima chiesa. Ma tali lavori saranno preceduti dall’abbattimento di un pino secolare. Una pianta storica e maestosa che forse meriterebbe maggior rispetto, per salvare la quale, a suo tempo, si era mossa anche la parrocchia stessa di Sant’Andrea. Forse prima di abbattere una pianta si può pensare a soluzione alternative come ad esempio passare sopra le radici come, ad esempio, è stato fatto davanti a villa Argentina. L’inizio dei lavori è fissato per domani e fra abbattimento dell’albero e nuova asfaltatura ci vorranno circa 4... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In via Sant’Andrea. Sarà rifatto l’asfalto. Ma sacrificando un pino monumentale

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