Dopo i lavori di rifacimento dell’asfalto, il tratto di via Santa Maria a Cubito tra Piazza Fratelli Rosselli e Piazza Kennedy è stato riparato con interventi di rattoppo. La strada, appena terminata, presenta perdite d’acqua e segni di riparazioni recenti. I residenti chiedono verifiche sui lavori, collaudi e garanzie sul cantiere per assicurare la durata dell’intervento. La situazione ha generato polemiche tra cittadini e autorità locali.

Perdita d’acqua e rappezzi su via Santa Maria a Cubito dopo i lavori: cittadini chiedono verifiche, collaudi e garanzie sul cantiere. Qualiano via Santa Maria a Cubito tra Piazza Fratelli Rosselli e Piazza Kennedy, tratto di strada appena asfaltata è già rattoppata. Tutto è nato dalla segnalazione di un cittadino e da una nostra verifica subito successiva. Ci siamo resi conto che non solo la strada è rattoppata ma dall’asfalto sgorga l’acqua. Che sia una fonte miracolosa? Ci troviamo a documentare quindi quello che sembra un altro spreco di fondi PNRR perché c’è da rompere l’asfalto sistemare la perdita e ripristinare il manto stradale. Chi pagherà per questo? Ovviamente “Pantalone”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Qualiano, asfalto appena rifatto già rattoppato scoppia la polemica

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