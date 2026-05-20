Sarzana asfalto rifatto sull’Aurelia per la sicurezza del Giro Rosa

A Sarzana è stato rifatto l’asfalto sull’Aurelia per migliorare la sicurezza dei ciclisti durante il Giro Rosa. L’intervento è stato realizzato in appena 48 ore dal Comune, che ha organizzato i lavori con rapidità per ridurre al minimo i disagi e garantire un percorso più sicuro per le atlete. La decisione è arrivata in seguito alle preoccupazioni riguardanti lo stato della strada e i possibili rischi di incidenti durante la competizione.

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? Punti chiave Quali rischi avrebbero affrontato i corridori senza questo intervento urgente?. Come ha fatto il Comune a organizzare i lavori in quarantotto ore?. Dove si è concentrato esattamente il rifacimento del manto stradale?. Perché la ditta Akhouch Said è stata scelta per l'emergenza?.? In Breve Intervento della ditta Akhouch Said su 200 metri quadrati di carreggiata.. Investimento di circa seimila euro per il rifacimento del bitume.. Lavori eseguiti tra lunedì e martedì tra il Pam e viale XXV Aprile.. Manutenzione mirata per evitare rischi tecnici agli atleti del Giro Rosa.. Il Comune di Sarzana ha disposto tra lunedì e martedì un intervento urgente di ripristino del manto stradale su un tratto dell’Aurelia per garantire la sicurezza del passaggio del Giro d’Italia previsto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarzana, asfalto rifatto sull’Aurelia per la sicurezza del Giro Rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidenti sull’Aurelia: a Capalbio oltre 150 auto in corteo per rivendicare sicurezza stradaleCAPALBIO (GROSSETO) -Oltre 150 auto hanno partecipato alla manifestazione pubblica a Capalbio (Grosseto) per rivendicare la sicurezza stradale della... Il corteo sull’Aurelia, l’ennesimo appello in Maremma: “Basta ritardi, vogliamo sicurezza”Capalbio, 18 aprile 2026 – Una lunga colonna di auto in marcia lenta, sotto un cielo terso di primavera, ha attraversato ieri mattina uno dei tratti...