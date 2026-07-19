In vacanza con cani e gatti | a Livigno il veterinario viaggia al ritmo di 12 interventi al giorno ecco i rischi della montagna per i quattrozampe
In montagna, un veterinario di Livigno esegue fino a 12 interventi al giorno su cani e gatti. La presenza di un professionista riduce i rischi per gli animali durante le vacanze, specialmente per un cane di 14 anni. La mancanza di un veterinario locale aveva causato preoccupazioni tra i proprietari, che ora possono contare su assistenza immediata. La presenza di un medico veterinario in zona permette di affrontare prontamente eventuali emergenze con gli animali da compagnia.
Livigno (Sondrio), 19 luglio 2026 – La notizia era attesa ed è stata accolta con grande sollievo. “Noi adoriamo Livigno ma con due cani e nessun veterinario venivamo con l’ansia, anche perché la principessa di casa ha 14 anni. in piena forma ma essere previdenti è meglio!”, “Che bello! Sarò lì a luglio con la mia maltesina di 17 anni”. Lo confermano i dati, ma anche e soprattutto in queste settimane di vacanze basta guardarsi intorno per accorgersi di quante persone si muovano in compagnia del proprio cane. https:www.ilgiorno.itbresciacronacabarbonicino-auto-cad2dd43 La lacuna colmata . Ma che succede se i pelosi “di casa ” si ammalano in vacanza, esattamente come può succedere a chiunque tra noi? A Livigno almeno fino a qualche anno fa questo era un problema, perché in loco non esiste un ambulatorio medico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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