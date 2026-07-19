In vacanza con cani e gatti | a Livigno il veterinario viaggia al ritmo di 12 interventi al giorno ecco i rischi della montagna per i quattrozampe

Livigno (Sondrio), 19 luglio 2026 – La notizia era attesa ed è stata accolta con grande sollievo. “Noi adoriamo Livigno ma con due cani e nessun veterinario venivamo con l’ansia, anche perché la principessa di casa ha 14 anni. in piena forma ma essere previdenti è meglio!”, “Che bello! Sarò lì a luglio con la mia maltesina di 17 anni”. Lo confermano i dati, ma anche e soprattutto in queste settimane di vacanze basta guardarsi intorno per accorgersi di quante persone si muovano in compagnia del proprio cane. https:www.ilgiorno.itbresciacronacabarbonicino-auto-cad2dd43 La lacuna colmata . Ma che succede se i pelosi “di casa ” si ammalano in vacanza, esattamente come può succedere a chiunque tra noi? A Livigno almeno fino a qualche anno fa questo era un problema, perché in loco non esiste un ambulatorio medico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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