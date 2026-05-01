Un evento sull' importanza della donazione di sangue nel mondo veterinario | Cani e gatti che salvano altri animali

Il 6 maggio alle 19:30 si terrà un evento presso la clinica veterinaria I Love Animals a Cesena, in via Perugia 65, nella frazione di San Vittore. La manifestazione ha come obiettivo sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue da parte di cani e gatti, in un contesto dedicato alla salute degli animali. L'iniziativa si rivolge a chi desidera conoscere meglio questa pratica e il suo ruolo nel settore veterinario.

Evento di sensibilizzazione alla donazione di sangue di cani e gatti che vede la regia della clinica veterinaria I Love Animals di Cesena Appuntamento il 6 maggio dalle ore 19:30 in via Perugia 65, nella frazione di San Vittore. La serata è intitolata ‘Eroi silenziosi, cani e gatti che salvano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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