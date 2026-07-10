Cani e gatti in vacanza con noi? La nuova guida di Lonely Planet per scoprire l' Italia pet friendly

Lo dicono i numeri: il 60% degli italiani vuol partire con il cane Il quadro che emerge dalla ricerca condotta da Rover sul rapporto tra gli italiani e le vacanze con animali al seguito è quello di un turismo in profonda trasformazione, dove il benessere degli animali diventa parte integrante dell'esperienza di vacanza. Non è un caso il 41% degli italiani considera il principale vantaggio del viaggio proprio la possibilità di non separarsi dal proprio pet, mentre il 39% mette al primo posto il valore del tempo trascorso insieme. La nuova guida di Rover e Lonely Planet intercetta quindi questa tendenza e propone un'Italia dove il viaggio non è più pensato soltanto per le persone, ma per tutta la famiglia, compresi ovviamente i quattro zampe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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