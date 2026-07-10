Cani e gatti in vacanza con noi? La nuova guida di Lonely Planet per scoprire l' Italia pet friendly
Il 60% degli italiani desidera partire con il proprio cane, secondo una ricerca condotta da Rover. La nuova guida di Lonely Planet elenca le destinazioni italiane più adatte ai viaggi con animali domestici, evidenziando strutture e servizi pet friendly. La tendenza mostra un cambiamento nel settore turistico, con una crescente attenzione al benessere degli animali durante le vacanze.
Lo dicono i numeri: il 60% degli italiani vuol partire con il cane Il quadro che emerge dalla ricerca condotta da Rover sul rapporto tra gli italiani e le vacanze con animali al seguito è quello di un turismo in profonda trasformazione, dove il benessere degli animali diventa parte integrante dell'esperienza di vacanza. Non è un caso il 41% degli italiani considera il principale vantaggio del viaggio proprio la possibilità di non separarsi dal proprio pet, mentre il 39% mette al primo posto il valore del tempo trascorso insieme. La nuova guida di Rover e Lonely Planet intercetta quindi questa tendenza e propone un'Italia dove il viaggio non è più pensato soltanto per le persone, ma per tutta la famiglia, compresi ovviamente i quattro zampe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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