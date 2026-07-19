È un ritorno quello di Natalino Balasso nel teatrino di via Marescalchi. Proprio in quel piccolo spazio sotterraneo, vecchio cenacolo di attori a due passi dalle torri e dalla casa di Lucio Dalla, portò in scena per la prima volta Dizionario Balasso. L’attore e comico, autore di cinema e drammaturgie, domani (alle 21) sarà al Teatro Navile con Appunti per un discorso pubblico. "Una sorta di happening che debutta tra un anno: un’anteprimissima nel teatro di Nino Campisi". Balasso, com’è arrivato a questo monologo? "Mi sembra che il discorso pubblico sia scomparso. Sono quasi tutti privati, persino quelli dei politici. Sembrano rivolti all’avversario di turno, non alla comunità: schermaglie personali scritte da autori televisivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In scena gli ’appunti’ di Balasso: "Rimedi all’allucinazione collettiva"

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