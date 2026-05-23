Il caso Ninfee l'allucinazione collettiva partita da un solo quadro | sembra fatto dall'IA ma è di Monet

Una sola immagine. Un piccolo dettaglio delle Ninfee di Monet pubblicate su internet con il tag "Made with AI". È bastato questo per generare un'allucinazione collettiva: migliaia di utenti non sono riusciti a capire se l'immagine fosse vera o falsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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