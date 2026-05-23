Il caso Ninfee l'allucinazione collettiva partita da un solo quadro | sembra fatto dall'IA ma è di Monet

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una sola immagine. Un piccolo dettaglio delle Ninfee di Monet pubblicate su internet con il tag "Made with AI". È bastato questo per generare un'allucinazione collettiva: migliaia di utenti non sono riusciti a capire se l'immagine fosse vera o falsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Rave, blocchi stradali, migranti: sulla sicurezza siamo vittime di un’enorme allucinazione collettivaDal Decreto Rave al l'ultimo Dl Sicurezza, l'uso del populismo penale da parte della destra al governo è solo il sintomo di un problema più grave:...

Cedere diritti in cambio di sicurezza: siamo vittime di un’enorme allucinazione collettivaDal Decreto Rave al l'ultimo Dl Sicurezza, l'uso del populismo penale da parte della destra al governo è solo il sintomo di un problema più grave:...

il caso ninfee lIl caso Ninfee, l’allucinazione collettiva partita da un solo quadro: sembra fatto dall’IA ma è di MonetUna sola immagine. Un piccolo dettaglio delle Ninfee di Monet pubblicate su internet con il tag Made with AI ... fanpage.it

il caso ninfee lIl giorno in cui Monet è sembrato un errore dell’IA. Ma a sbagliare siamo stati noiUn esperimento virale su X ha mostrato quanto l’etichetta Realizzato con IA possa alterare il nostro giudizio: dal framing effect al confirmation bias, fino ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web