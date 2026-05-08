Le indagini sul delitto di Garlasco si sono concentrate su diversi elementi raccolti dagli investigatori, tra cui appunti, intercettazioni e registrazioni di colloqui. Nell’ultima informativa dei carabinieri, emergono dettagli che coinvolgono direttamente Andrea Sempio, accusato di essere responsabile del delitto. La ricostruzione delle prove include anche testimonianze e analisi di vari materiali sequestrati durante le perquisizioni, che hanno portato alla formulazione di nuove accuse.

Appunti, racconti, intercettazioni, soliloqui. Nell’informativa dei carabinieri sulle indagini e carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco emergono tanti nuovi elementi. Che riguardano il 38enne, ma in alcuni casi anche i suoi genitori. Elementi che secondo chi indaga potrebbero cambiare la storia del delitto. Gli appunti di Sempio. Partiamo dagli appunti di Andrea Sempio, quelli in cui scrive “ansia”, probabilmente riferendosi a se stesso, e “panico” in questo caso parlando di sua madre e del suo timore per l’inchiesta sul figlio. Parole scritte in un’agendina con appunti che vanno dal 2019 e fino al 2021. Inizialmente si parla di una data precisa, perché Sempio scrive: “2019 – molta ansia – 2 archiviazioni”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Delitto di Garlasco, dalla scena del crimine agli appunti e alle intercettazioni: tutte le accuse contro Sempio

Delitto di Garlasco: la scena del crimine con Enrico Manieri

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