Lavoratori della scuola verso i 70 anni di pensione Italia ignora il burnout Anief lancia l’allarme | Silenzio assordante serve una protesta come in Francia

La riforma Fornero continua a mordere e dal 2027 le lancette dell’orologio pensionistico riprenderanno a girare verso l’alto. L’adeguamento alla speranza di vita farà salire gradualmente i requisiti per lasciare il lavoro, e tra i comparti più esposti c’è quello della scuola. Ma c’è un paradosso che Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, denuncia con durezza: chi ogni giorno gestisce classi sempre più complesse e tensioni educative crescenti, dovrebbe poter smettere prima, non dopo. E invece il sistema previdenziale imbocca la strada opposta. Niente flessibilità, niente riconoscimento della fatica psicofisica. Solo un meccanismo automatico che spingerà molti insegnanti e personale Ata verso i 67 anni e oltre, con il rischio concreto di toccare quota 70 nel giro di pochi anni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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L'INGANNO della Pensione e la TRAPPOLA del futuro: Il segreto di Alan Watts che la società NASCONDE

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