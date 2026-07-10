Lavoratori della scuola verso i 70 anni di pensione Italia ignora il burnout Anief lancia l’allarme | Silenzio assordante serve una protesta come in Francia

Da orizzontescuola.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 2027, l’età pensionabile per i lavoratori della scuola in Italia salirà fino a 70 anni, con l’adeguamento alla speranza di vita. La riforma Fornero continua a influenzare i requisiti pensionistici, mentre il settore scolastico resta tra i più colpiti. Anief denuncia il silenzio sul tema del burnout e chiede una protesta simile a quella in Francia. La questione riguarda anche l’innalzamento graduale dell’età pensionabile, che si applicherà anche ai docenti.

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La riforma Fornero continua a mordere e dal 2027 le lancette dell’orologio pensionistico riprenderanno a girare verso l’alto. L’adeguamento alla speranza di vita farà salire gradualmente i requisiti per lasciare il lavoro, e tra i comparti più esposti c’è quello della scuola. Ma c’è un paradosso che Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, denuncia con durezza: chi ogni giorno gestisce classi sempre più complesse e tensioni educative crescenti, dovrebbe poter smettere prima, non dopo. E invece il sistema previdenziale imbocca la strada opposta. Niente flessibilità, niente riconoscimento della fatica psicofisica. Solo un meccanismo automatico che spingerà molti insegnanti e personale Ata verso i 67 anni e oltre, con il rischio concreto di toccare quota 70 nel giro di pochi anni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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